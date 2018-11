Betonmixer belandt in struikgewas naast N31 08 november 2018

De rechterrijstrook langs de N31 Expresweg in Brugge richting Kortrijk was gisterenochtend korte tijd versperd ter hoogte van de oprit Oostendsesteenweg.





De chauffeur van een betonmixer verloor even voor 11 uur de controle over het stuur en raakte van de baan. Uiteindelijk kwam het zwaargewicht met z'n neus in de vangrail terecht. De vrachtwagen stond in schaar en veroorzaakte dus voor een gevaarlijke verkeerssituatie. De brandweer kwam ter plaatse en zorgde voor signalisatie tijdens de takelwerken. De chauffeur raakte niet gewond. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. De hinder voor het andere verkeer bleef uiteindelijk beperkt. Wat de oorzaak was van het ongeval, was niet meteen duidelijk. (MMB)