Betonblokken tot eind dit jaar aan station 22 juni 2018

De betonblokken aan de linkse ingang van het station in Brugge blijven nog zeker tot eind dit jaar op die manier staan. Dat heeft minister van Mobiliteit François Bellot (MR) geantwoord op een vraag van parlementslid Annick Lambrecht (sp.a). Zij stelt dat de betonblokken blinden en slechtzienden hinderen. "Deze betonblokken hebben waarschijnlijk hun nut voor de veiligheid, maar zijn niet zo strategisch geplaatst", zegt ze. "Blinde en slechtziende mensen hebben mij gemeld dat de blokken net op het pad staan waar de blindengeleidetrajecten stoppen. Dit is bijzonder vervelend." De minister liet weten dat er niet over nagedacht was, maar dat hij tegen het einde van het jaar een oplossing wil. (BHT)