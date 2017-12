Betonblokken tegen trucks zijn feestelijk verpakt 02u42 0 Benny Proot De betonblokken zijn met cadeaupapier verpakt. Brugge De betonblokken tegen terreur in het centrum van Brugge krijgen volgend jaar een ander uitzicht. De jongste weken zorgden de grijze blokken voor heel wat tegenstrijdige gevoelens. "Het is veiliger, maar het uitzicht is volledig verpest", was de meest gehoorde kritiek. Eind 2018 worden de zwaargewichten ingepakt in houten bekistingen.

Wie dezer dagen op de Kerstmarkt van Brugge rondloopt, kan er niet naast kijken.





De grauwe betonblokken tegen terreur springen in het oog. Jammer genoeg niet in positieve zin. Op dit moment verpesten ze vooral het uitzicht en de gezellige sfeer.





"Daarom voorzien we volgend jaar een andere oplossing", bevestigt burgemeester Renaat Landuyt (sp.a). "Het eerste idee om dit jaar nog de blokken te laten overschilderen door kunstenaars, bleek niet mogelijk door het huurcontract."





Toch blijft het stadsbestuur niet doof voor de opmerkingen. Het beton inpakken in cadeaupapier bleek praktisch moeilijker haalbaar omwille van het gevaar voor vandalisme. "We hebben nu beslist om vanaf volgend jaar de blokken te verpakken in een houten bekisting", aldus Landuyt.





Eventuele aanvullende decoratie kan nadien bekeken worden. "Al hopen we natuurlijk dat het plaatsen van de zwaargewichten niet meer nodig zal zijn. Dat is afhankelijk van het dreigingsniveau." (MMB)