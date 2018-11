Betonblokken aan station maken plaats voor paaltjes 29 november 2018

De storende betonblokken aan de ingang van het station van Brugge maken in januari 2019 plaats voor paaltjes. Dat vernam federaal palementslid Annick Lambrecht (sp.a) van minister van Mobiliteit François Bellot (MR). "Deze betonblokken, die er kwamen na de aanslagen in Brussel, staan net op het pad waar de blindengeleidetrajecten van het station stoppen. De blinden en slechtzienden spraken mij hierover aan, want ze vormden een echt obstakel voor hen." Bellot antwoordde gisteren dat de betonblokken verdwijnen. "We vervangen ze door drie paaltjes van één meter hoog en een diameter van twintig centimeter. De ruimte tussen de paaltjes zal 1,30 meter bedragen." (BHT)