Beterschap in toestand Cerclesupporter 20 februari 2018

02u41 0 Brugge Het gaat opnieuw iets beter met Cerclesupporter Alexander Boi (39). De man ligt al enkele weken op intensieve zorgen nadat hij eind januari werd gegrepen door een wagen na de wedstrijd Cercle-Roeselare. Dat gebeurde vlak voor zijn eigen woning in de Doornstraat in Sint-Andries.

"Ondertussen is hij al enkele keren wakker geweest. Al is hij zeker nog niet helemaal bij bewustzijn", zegt zijn broer Frederik Boi. "Het goede nieuws is dat hij lichtjes reageert op de commando's en vragen van de dokter. We blijven dus positief." De vooruitgang is voor de familie een grote opluchting. Vlak na de aanrijding was het namelijk onduidelijk of Alexander überhaupt ooit nog zou wakker worden. De laatste weken zette de Cerclesupporter dus al grote stappen vooruit.





Dokters volgen op

"Om te weten of hij iedereen herkent, is het nu nog te vroeg. Daarvoor is hij niet wakker genoeg", aldus Frederik. De dokters zullen de situatie de komende tijd nauwgezet opvolgen. Dan moet ook duidelijk worden welke impact het ongeval op het lichaam van de man heeft gehad. Hij blijft voorlopig op intensieve zorgen.





(MMB)