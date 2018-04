Bestuurster rijdt fietser (80) aan 27 april 2018

Een 46-jarige vrouw uit Brugge heeft woensdagnamiddag een 80-jarige fietser uit Deinze aangereden in de Golflaan in Sint-Martens-Latem. De vrouw reed rond 14.10 uur met haar wagen van een parking, maar had de bejaarde man op zijn fiets niet gezien. Het slachtoffer liep lichte verwondingen op en moest naar het AZ Maria Middelares in Gent. (JEW)