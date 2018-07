Bestuurster belandt in gracht 18 juli 2018

02u28 0

In de Westernieuwweg in Varsenare is een 20-jarige bestuurster uit Brugge maandagnacht omstreeks 0.30 uur zonder kleerscheuren uit een ongeval gekomen. De vrouw kwam uit de richting van Varsenare, toen ze net voor de spoorwegovergang de controle over haar stuur verloor. Ze reed een verlichtingspaal aan en kwam met haar wagen tot stilstand in de gracht. De auto raakte zwaar beschadigd en moest getakeld worden. (SDVO)