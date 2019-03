Bestuurder valt in slaap en ramt geparkeerd voertuig Mathias Mariën

27 maart 2019

11u07 0 Brugge Langs de Brugse Steenweg in Koolkerke bij Brugge is dinsdagnacht een zwaar ongeval gebeurd. Een 45-jarige bestuurder van een BMW viel in slaap achter zijn stuur en reed frontaal tegen een geparkeerd voertuig. Hij bleef ongedeerd. De eigenaar van de andere wagen reageert gelaten. “Hopelijk valt mijn auto nog te herstellen”, zegt Cliff Smeers.

Het ongeval gebeurde even voor 3 uur. Volgens de verklaringen van de chauffeur viel hij in slaap en belandde hij daardoor naast de weg. De gevolgen waren zwaar: de BMW ramde een geparkeerde Ford die door de klap meters verder werd gekatapulteerd. Beide voertuigen raakten zwaar beschadigd en zijn wellicht perte totale. “Een ramp", zucht eigenaar Cliff Smeers.

De 21-jarige Bruggeling lag samen met zijn partner te slapen toen het ongeval gebeurde. “Ik had de aanrijding zelf niet gehoord en bleef ook doorslapen toen de politie aanbelde. Pas toen ik constant zwaailichten zag door het venster, besefte ik dat er iets aan de hand was”, vertelt Cliff. Eenmaal buiten kon hij enkel vaststellen dat zijn wagen meters verder was geslingerd en zwaar beschadigd raakte. “Ik hoop dat mijn auto toch nog kan hersteld worden. Op dit moment staat hij nog bij de takelaar. Pas later zal daarover duidelijkheid zijn."

De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen. Zowel de BMW als de Ford moesten getakeld worden. Voor Cliff komt het ongeval opvallend genoeg niet helemaal als een verrassing. “De Brugse Steenweg is een enorm gevaarlijke baan. Een mens durft er amper zijn wagen parkeren en dan gebeurt zoiets. Normaal heb ik recht op een vervangwagen, maar momenteel wacht ik nog op de verzekering. Hopelijk komt alles snel in orde”, besluit de jonge Bruggeling.

De bestuurder die in slaap viel, werd preventief afgevoerd naar het ziekenhuis, maar raakte uiteindelijk niet gewond.