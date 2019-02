Bestuurder tekent liefst 3,13 promille bij ademanalyse en krijgt 3 maanden rijverbod: “Volgende keer is het een gevangenisstraf” Siebe De Voogt

19 februari 2019

14u00 3 Brugge Een 43-jarige Bruggeling heeft drie maanden rijverbod gekregen, nadat hij vorig jaar liefst 3,13 promille liet optekenen bij een ademanalyse. Voor Kris C. is het al zijn derde veroordeling voor rijden onder invloed.

“De volgende keer dat je hier staat is het een gevangenisstraf.” De Brugse politierechter Peter Vandamme spelde Kris C. (43) uit Brugge dinsdagmorgen flink de les, nadat hij al voor de derde keer in z’n rechtszaal verscheen. Ook in 1999 en 2005 werd de veertiger veroordeeld voor het rijden onder invloed van alcohol. Op 23 september vorig jaar deed de Bruggeling wel erg z’n best. Bestuurders zagen hem die dag in Zedelgem over de weg zwalpen met z’n witte Fiat. Ze belden de politie op, die C. onderwierpen aan een ademtest. Die wees uit dat hij liefst 3,13 promille op had. Voor de gemiddelde man komt dat promillagegehalte overeen met 15 à 20 glazen bier. Een reden voor zijn overmatige drankgebruik, gaf C. niet op. Hij moet 3 maanden rijverbod uitzweten en voor 1 jaar een alcoholslot installeren in z’n wagen. De politierechter legde de Bruggeling ook een geldboete van 1.600 euro op.