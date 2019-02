Bestuurder rijdt onder invloed tegen boom Siebe De Voogt

24 februari 2019

10u53 0 Brugge Langs de Malehoeklaan in Sint-Kruis, bij Brugge, is een 44-jarige bestuurster zondagmorgen met haar Opel Combo op een boom geknald. Ze kwam met de schrik vrij.

Het ongeval vond omstreeks 6.30 uur plaats. De dame verloor de controle over haar stuur en kwam tot stilstand tegen een boom. Ze raakte niet gewond, maar zou na het ongeval wel een positieve ademtest hebben afgelegd. Mogelijk zal ze zich later dus nog voor de politierechtbank mogen verantwoorden. De Opel Combo was na het ongeval niet meer rijvaardig en werd getakeld.