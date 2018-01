Bestuurder rijdt auto te pletter tegen gevel Zara Home 22 januari 2018

Een bestuurder met een glaasje op verloor vrijdagavond rond middernacht de controle over het stuur in de Zuidzandstaat in Brugge. Hij crashte tegen de gevel van Zara Home. Dat bevestigt de politie van Brugge, die de vaststellingen ter plaatse deed. De wagen is total loss en werd getakeld. De bestuurder raakte niet gewond, maar was wel in shock. Hij legde een positieve ademtest af en is zijn rijbewijs voor 15 dagen kwijt. De muur van Zara Home bleek licht beschadigd, maar van instabilitetsproblemen was geen sprake. De winkel ging gewoon open op zaterdag.





(MMB/BBO)