Bestuurder ramt acht bomen bij zware crash Mathias Mariën

17 januari 2019

21u22 0 Brugge Op de N31 expresweg in Brugge gebeurde donderdagavond even voor 20 uur een spectaculair ongeval. Een bestelwagen die richting Zeebrugge reed, ging ter hoogte van de afrit Gistelsesteenweg van de baan.

De bestuurder ramde daarbij een achttal bomen en struiken. Die kwamen op de rijbaan te liggen waardoor het verkeer moeilijk door kon. Door de botsing belandde de bestelwagen op zijn zijkant. Eén rijstrook was daardoor versperd. De bestuurder en zijn passagier werden beiden met lichte verwondingen naar het ziekenhuis overgebracht. De brandweer kwam ter plaatse om de bomen op het wegdek te verzagen en op te ruimen. Er waren geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken. Door het ongeval was het even aanschuiven richting Zeebrugge.