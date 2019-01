Bestuurder ongedeerd na spectaculair ongeval langs Dudzeelse Steenweg MMB

07 januari 2019

13u21 0

Langs de Dudzeelste Steenweg in Brugge gebeurde maandagmiddag even na 12 uur een spectaculair ongeval. De bestuurder van een personenwagen reed richting Dudzele toen hij plots de controle verloor over het stuur. De man raakte van de kant af en belandde uiteindelijk in de gracht waar een klein bodempje water in staat. Voorbijgangers vreesden het ergste en verwittigden meteen de hulpdiensten. In eerste instantie werd zelfs de MUG-helikopter opgeroepen, maar die kon uiteindelijk snel geannuleerd worden. De bestuurder van de wagen bleek grotendeels ongedeerd en kon zelf uit het wrak klauteren. De politie kwam ter plaatse en deed de nodige vaststellingen en regelde het verkeer in afwachting van de takeldienst. De hinder bleef uiteindelijk relatief beperkt. Er raakten geen andere voertuigen bij het ongeval betrokken.