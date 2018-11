Bestuurder belandt met BMW in vangrail 23 november 2018

Aan het op- en afrittencomplex E40/E403 in Brugge is woensdagavond even voor 23 uur een bestuurder met zijn BMW in de vangrail beland. De man reed op de E403 richting Kortrijk en verloor net voor de afslag richting E40 de controle over zijn stuur. Volgens de politie knalde hij liefst zes keer tegen de vangrail om uiteindelijk op de rechterrijstrook tot stilstand te komen. De bestuurder en zijn passagier konden op eigen kracht het wrak verlaten en kwamen met de schrik vrij. De snelweg was door de zware klap bezaaid met brokstukken. De brandweer kwam ter plaatse om de rijbaan opnieuw vrij te maken. Door het late uur liep het verkeer weinig tot geen hinder op. (SDVO)