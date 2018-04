Bestuurder belandt in diepe gracht naast afrit Expresweg 21 april 2018

03u00 0

Een bestuurder is gisterenmiddag zwaargewond geraakt bij een ongeval langs de Expresweg in Sint-Michiels. De man kwam even voor 13 uur uit de richting van Zeebrugge toen hij op de afrit richting Loppem de controle over zijn stuur verloor. Mogelijk werd hij onwel, want volgens getuigen zwalpte hij kort voordien over de rijbaan. De bestuurder raakte met zijn BMW van de weg af en kwam enkele meters lager tot stilstand in een gracht. De brandweer moest hem uit het wrak bevrijden, waarna het slachtoffer voor verzorging werd overgebracht naar het AZ Sint-Jan. Volgens de federale wegpolitie was zijn toestand ernstig. Door het ongeval kwamen een boom en lantaarnpaal op de afrit terecht. De weg werd enige tijd voor het verkeer afgesloten. De brandweer verwijderde de takken en brokstukken van het wegdek. (SDVO)