Bestelwagendief mag naar zieke moeder 28 februari 2018

De 29-jarige Algerijn Hamza A., die een bestelwagen stal in Brugge om er na een dolle rit op de E40 mee tegen een politiecombi te botsen in Affligem, moet van de rechter naar zijn thuisland.





Hij ging in beroep tegen een effectieve celstraf van 37 maanden om strafvermindering te vragen. Hij wilde naar eigen zeggen namelijk bij zijn zieke moeder in Algerije kunnen zijn. Het hof van beroep in Gent gaf de man mee dat ze zwaar tillen aan de feiten, maar spraken de celstraf toch uit met uitstel, uitgezonderd het deel dat hij al opgesloten zat.





Als Hamza A. in de komende vijf jaar geen nieuwe feiten pleegt, moet hij dus niet opnieuw de cel in. Hij moet van de rechter ook terugkeren naar Algerije. (WSG)