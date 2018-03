Bestelwagen ramt tramhok 14 maart 2018

02u35 0

Aan de Strandwijk langs de Kustlaan in Zeebrugge is gisterennamiddag even na 17 uur een kleine bestelwagen ingereden op het tramhok. De tram had vlak daarvoor de passagiers opgepikt, waardoor er gelukkig niemand stond te wachten. De materiële schade is wel enorm. Het volledige tramhok raakte vernield. Het is niet duidelijk hoe het ongeval kon gebeuren, maar vlak na de aanrijding sloegen de bestuurder en de passagier van de bestelwagen op de vlucht. Enkele omstaanders zetten daarbij de achtervolging in. De politie kon het duo uiteindelijk korte tijd later inrekenen. Beiden zouden onder invloed geweest zijn van alcohol. Het tramverkeer liep ondanks het zware ongeval geen vertraging op. Er raakte niemand gewond. (MMB)