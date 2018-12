Bestelwagen en aanhangwagen van tuinaannemer beklad met graffiti Bart Boterman

30 december 2018

12u20 0 Brugge In de nacht van vrijdag op zaterdag werd een tuinaannemer uit Sint-Pieters bij Brugge het slachtoffer van vandalisme. Zijn bestelwagen en aanhangwagen werden beklad met graffiti.

De bestelwagen en aanhangwagen stonden geparkeerd in de Palingstraat in Sint-Pieters. Tuinaannemer Nico Beuselinck zou zaterdagmorgen de tuin van een klant gaan onderhouden, maar reed in plaats daarvan naar de politie en verwijderde de verf. “Gelukkig was mijn bestelwagen vuil en de graffiti nog niet volledig ingedroogd. Ik kreeg de verf weg met benzinezeep en moet mijn bestelwagen en aanhangwagen dus gelukkig niet opnieuw laten schilderen”, als Nico Beuselinck.

Maar hij is allerminst opgezet met het vandalisme. “Mensen moeten van elkaars eigendom blijven. Wie iets heeft gezien, mag gerust naar de politie stappen. Want wie hiervoor verantwoordelijk is, moet een signaal krijgen”, besluit Nico Beuselinck.