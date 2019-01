Beste vriendin van Mikey getuigt op proces rond dodelijke steekpartij op Brugse Markt: “De messteken leken wel een halfuur te duren” Siebe De Voogt

29 januari 2019

08u59 0 Brugge In het Brugse assisenhof zit de tweede procesdag rond de dodelijke steekpartij van 4,5 jaar geleden op de Brugse Markt er op. De beste vriendin van slachtoffer Mikey Peeters (19) legde een emotionele getuigenis af over hoe zij de steekpartij meemaakte. Steven Van Geel (26) vertoonde dan weer voor het eerst tekenen van spijt.

Lore Versyck (22) , de beste vriendin van Mikey Peeters, heeft op het einde van de namiddag haar getuigenis afgelegd over de nacht van de feiten. Het meisje beschreef hoe machteloos ze zich voelde op het moment van de steekpartij. “Tot dan was het nochtans een leuke avond geweest. Ik was euforisch en blij", vertelde ze. “Ik herinner me dat we op weg van het Café du Théâtre naar de Markt die twee mannen (Steven Van Geel en Suleyman Betelguiriev, red.) tegengekomen zijn. Ze riepen iets naar mij, maar wat precies weet ik niet meer. Mikey sprak hen erover aan. Ik denk dat hij het voor mij wilde opnemen.”

In het steegje naar de Markt kwam het tot een schermutseling tussen Van Geel en Mikey. Volgens Lore werd er wederzijds geduwd en getrokken. “Het was als pingpong. Op de Markt gooide Van Geel het mes weg. Ik nam het mes van de grond. Ik dacht dat er dan niets meer kon gebeuren. Suleyman nam het mes echter uit m’n handen. Alles gebeurde erg snel na elkaar. Suleyman vroeg “Hoe heet je vriend?” en ik antwoordde “Mikey”. Hij zei dat het moest stoppen of anders zou hij steken. Ik ben hysterisch beginnen roepen dat ze moesten stoppen met vechten. Wat moet een mens anders doen? Ik heb nog geprobeerd om Suleyman tegen te houden, maar dat had geen zin meer.”

De Tsjetsjeense Belg stak Mikey razendsnel in de rug. De jonge Bruggeling zou uiteindelijk sterven in de armen van z'n beste vriendin. “Pas nu ik de beelden zie, besef ik dat het allemaal erg snel gegaan is. Toen leek alles wel een halfuur te duren. Die steken bleven precies komen. Toen Suleyman en Van Geel waren weggelopen, handelde ik op automatische piloot. Ik probeerde nog m’n jas rond Mikey te doen, maar het bloeden stopte niet. Hij voelde al helemaal koud aan en zag er niet meer uit als m’n beste vriend. Hij leek niet meer op de persoon die ik kende. Het was allemaal erg surrealistisch.”

Lore kreeg na de steekpartij heel wat over zich. Veel mensen verweten haar naar eigen zeggen dat ze het mes niet had weggegooid. “Ik ben moordenaar genoemd”, snikte ze. “De mensen waren kwader op mij dan op de moordenaar. Vijf jaar van m’n leven is weggegooid. Pas sinds juli vorig jaar heb ik gesnapt dat ik niets kon doen aan de feiten. Ik moet niet boos zijn op mezelf.”

Steven Van Geel richtte zich na de getuigenis van Lore tot het meisje. De volksjury zag plots een compleet andere Van Geel dan diegene die ze maandag hadden gezien. “Ik zou willen zeggen dat ik het heel erg vind", boog de Leuvenaar het hoofd. “Ik heb het echt niet gewild en vind het heel erg wat u allemaal hebt moeten meemaken. Het is uw fout niet dat Mikey is vermoord.”

Eerdere schermutselingen

Uit de eerste getuigenissen na de middagpauze bleek dat Steven Van Geel de uren voor de steekpartij al betrokken was bij enkele schermutselingen. Zo kwam een jongeman getuigen hoe hij bij de openbare toiletten aan de Stadsschouwburg te maken kreeg met de Leuvenaar. “Ik was aan het wachten op een vriend, toen plots iemand op me afkwam. Ik denk dat het hem was. Hij vroeg me waarom ik zoveel aan het lachen was en gaf met uiteindelijk een duw. Zijn vriend (Suleyman, red.) kwam tussen. Ik heb teken gedaan naar m’n vriend, want wilde weg. Ik voelde me bedreigd.” De getuige meent die nacht ook “iets geel” gezien te hebben in de hand van Van Geel. Het lemmet van het mes waarmee Mikey neergestoken werd, zou ook die kleur gehad hebben. “Het zag er niet direct uit als een mes, dus ik weet het niet zeker. Hij hield het wel op die manier vast”, klonk het.

Tijdens de getuigenis van onderzoeksrechter Koen Wittouck werd voor de middag duidelijk dat het gerecht er alles aan gedaan heeft om de voortvluchtige Suleyman Betelguiriev te vatten. Hij werd na de steekpartij door z'n vader richting Tsjetsjenië gevoerd. Het gerecht zette uiteindelijk zelfs een undercoveroperatie op om hem te vatten. “Dat is een zware onderzoekshandeling, maar het waren dan ook zware feiten. Het internationaal aanhoudingsbevel opheffen, was voor ons geen optie. We hebben bijgevolg beslist om politiemensen te laten infiltreren in de entourage van Betelguiriev: een maatregel die zelden wordt toegepast. Die mensen hebben met valse gegevens toenadering gezocht tot z'n entourage. Ze hebben geprobeerd om hun vertrouwen te winnen en hen te overtuigen Betelguiriev in een ander land te krijgen dat hem wel zou uitleveren aan België.”

De undercoveroperatie is volgens de onderzoeksrechter meteen de reden waarom een proces zo lang op zich liet wachten. “Het vertrouwen winnen van de entourage nam jaren in beslag. Uiteindelijk is de operatie niet gelukt, omdat Betelguiriev te wantrouwig was. Bij al onze pogingen weigerde hij de stap te zetten richting buitenland. Het is voor mij een aanwijzing dat hij nooit de bedoeling heeft gehad om terug te keren naar België.” Verdere details over de undercoveroperatie wil onderzoeksrechter Wittouck niet kwijt. “Dat is me door de wet verboden.”

Vier keer voorwaardelijk vrijgelaten

Steven Van Geel kwam in de loop van het onderzoek liefst vier keer voorwaardelijk vrij. Telkens opnieuw slaagde hij erin zijn voorwaarden te schenden: door contact te hebben met Suleyman en ‘s nachts sigaretten te gaan kopen, ‘s avonds een terrasje te gaan doen of onder invloed van alcohol een ongeval te veroorzaken. Op 29 en 30 augustus 2016 verdween hij tweemaal uit het ziekenhuis van Oostende, waar hij in begeleiding was. “Het was zijn bedoeling om terug te gaan naar z'n vader in Leuven. Hij nam de trein, maar bedacht zich en stapte af in Brugge. Dat was hem uitdrukkelijk verboden. Hij zocht in de buurt van het station naar een wagen om terug te keren, maar vond geen voertuig. Uiteindelijk ging hij maar in een brandweerwagen zitten.”

Van Geel lapte tijdens het onderzoek alle regels aan z'n laars. Op 31 oktober 2017 liet de KI in Gent hem vrij met een enkelband. “Op 27 november maakte zijn enkelband geen contact meer met het been. Hij was zelfs niet meer detecteerbaar binnen de woning van Van Geel. Hij was er dus vanonder gemuisd.” De Leuvenaar vluchtte uiteindelijk naar Amsterdam, waar hij op 18 december 2017 gevat werd. Hij had er drie kwartier lang staan aanbellen voor een woning, waarop de bewoners de politie hadden gebeld.”

Voor de uiteenzetting van onderzoeksrechter Koen Wittouck kwam zijn voorganger Paul Gevaert al aan het woord. Hij ging in de loop van het onderzoek met pensioen en droeg het dossier over aan z'n collega. Meermaals gaf Gevaert aan dat hij van Van Geel nooit een antwoord kreeg over wie het mes die bewuste avond had meegenomen naar de Markt. Toen voorzitter Willem De Pauw hem duidelijk maakte dat Van Geel dat maandag had toegegeven, reageerde Gevaert verbolgen. “Eindelijk. Die man weet niet welk onderzoek hij zou gekregen hebben, moest hij dat eerder hebben gezegd. Hij mocht liegen tegen mij, maar hij heeft met z'n eigen leven gespeeld, he!”