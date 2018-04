Beschonken bestuurder ramt geparkeerde wagens 16 april 2018

In de Lijsterbeekstraat in Sint-Michiels is donderdagavond een zwaar ongeval gebeurd. Een 31-jarige Bruggeling verloor de controle over zijn stuur en reed met zijn BMW tegen vijf geparkeerde wagens. De schade aan de voertuigen was aanzienlijk. Het achterwiel van de wagen van de Bruggeling brak bovendien af en belandde in een voortuin. Door de band raakten een tuinkabouter en een brievenbus beschadigd. De man legde een positieve ademtest af. De zaak krijgt wellicht nog een staartje in de politierechtbank. (MMB)