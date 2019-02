Beschermcomité Gruuthuse furieus: “Leg die werken toch stil” Protest tegen nieuw paviljoen op Gruuthuseplein zwelt aan nu de bouw is gestart Bart Huysentruyt

27 februari 2019

10u20 0 Brugge Het protest van erfgoedverenigingen en het Beschermcomité Gruuthuse zwelt aan nu stilaan duidelijk wordt hoe het nieuwe onthaalpaviljoen op het Gruuthuseplein eruit zal zien. Tegenstanders spreken van een bouwovertreding en denken dat het paviljoen dezelfde weg opgaat als het werk van Toyo Ito destijds op de Burg. “Leg deze werken toch stil”, smeekt Hubert Van Belle.

De naderende heropening van het Gruuthusepaleis betekent ook de bijna voltooiing van het nieuwe onthaalpaviljoen op het plein tussen het paleis en de Onze-Lieve-Vrouwekerk. Stilaan wordt duidelijk hoe dat paviljoen eruit zal zien. “Contrasterend, maar niet afstotend", noemde Brugs burgemeester Dirk De fauw (CD&V) het bouwwerk vorige week nog in Het Laatste Nieuws.

Alternatieven

De erfgoedbewakers van het Beschermcomité Gruuthuse, die al fel van leer trokken tegen de bouw van het paviljoen, zien het met lede ogen aan. “Met zijn contrasterende strakke vormentaal en koele materialen past dit gebouw niet in het historisch kader”, zegt woordvoerder Hubert Van Belle. “Bovendien wordt het zicht op deze unieke site verstoord, en dit net voor de voorlopige bescherming van het stadsgezicht.” De noodzaak en het nut van een paviljoen voor de gecentraliseerde verkoop van toegangskaartjes wordt door het Beschermcomité betwist. De kaartjes moeten dan immers toch nog door een bewaker gecontroleerd worden. “De bouw van het onthaalpaviljoen zou ruim 1,2 miljoen euro kosten. We vinden dat er zelfs voor een gecentraliseerde verkoop betere en goedkopere alternatieven bestonden. We vermoeden dan ook dat veel Bruggelingen verrast zullen opkijken als ze de bouwwerken zien en zich afvragen hoe een dergelijk gebouw vergund kon worden.”

Toyo Ito

Het Beschermcomité heeft recent om een interventie van het Unesco World Heritage Centre gevraagd. “Tegen de afspraken in werd de Unesco niet ingelicht over de bouw van het onthaalpaviljoen. De erkenning van Brugge als werelderfgoedstad wordt hierdoor hierdoor in gevaar gebracht. We vermoeden ook dat er bij het toekennen van de vergunning ernstige procedurefouten begaan werden”, zegt Van Belle, die vindt dat het gebouw er groter uitziet dan op de oorspronkelijke tekeningen. “Zoals het paviljoen van Toyo Ito zal het onthaalpaviljoen van Gruthuuse vroeg of laat verwijderd worden.”

Experimentenplein

Het Beschermcomité vreest dat niet enkel het Gruuthuse en de Onze-Lieve-Vrouwekerk door dergelijke nieuwe architectuur zullen worden bedreigd. “Als dit project geen halt wordt toegeroepen, zal de onwetende Bruggeling op een dag wakker worden en vaststellen dat de Burg of een andere historische locatie in Brugge stilzwijgend tot architecturaal experimentenplein werd herleid.”