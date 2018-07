Berouwvolle dief geeft gestolen koersfiets terug 31 juli 2018

Een berouwvolle dief heeft afgelopen weekend de koersfiets van de 28-jarige Jens Coppens uit Brugge teruggebracht.





Die werd zaterdagochtend gestolen in de drukke Sint-Amandsstraat aan de Bar'n, het werk van Jens. De diefstal werd gefilmd en Jens plaatste een fragment daarvan op Facebook. Dat werd massaal gedeeld.





"Het was erg druk, maar dat hield de dief niet tegen", zegt Jens. "Hij passeerde eerst mijn Cinelli-koersfiets die aan de Bar'n stond. De fiets stond er tegen het muur, ik was net om mijn slot geweest. Hij keek even rond en ging er schaamteloos mee vandoor. De fiets was amper een maand in mijn bezit en kostte me 1.900 euro. Nadat ik het filmpje van de diefstal op Facebook had geplaatst, kreeg ik plots een sms van de dief, waarin hij meldde dat hij spijt had. We hebben daarna nog een goed gesprek gehad en niet veel later kreeg ik mijn fiets in goeie staat terug. Eind goed, al goed dus." (JHM)