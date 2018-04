Benzinestation verdwijnt voor 15 flats in 'villastijl' 24 april 2018

02u26 0 Brugge Op de gronden van het voormalig tankstation in de Spoorwegstraat en Groene Poortdreef in Sint-Michiels gaat nog dit jaar de bouw van 15 flats en een parkeerkelder van start.

Het ontwerp is van de hand van Buro2 uit Roeselare. De ontwikkelaar M-Project uit Aalter liet de appartementen ontwerpen in villastijl. Hun oppervlaktes variëren 71 tot 191 vierkante meter, met terrassen. De appartementen op het gelijkvloers hebben allen een zuidgerichte tuin, die uitkijkt op een groene binnentuin. In de parkeerkelder zijn er zeventien plaatsen en drie garageboxen. Dankzij een fietsenberging staan 23 tweewielers beschut.





Boost

Zowel de ondergrondse parkeerkelder als de nieuw in te richten fietsenberging worden ontsloten via een nieuwe inrit langs de Groene Poortdreef. "We geven hier onze goedkeuring voor", zegt schepen van Wonen Franky Demon (CD&V). "Deze locatie bevindt zich op een boogscheut van het station en toch nabij de woonkern van Sint-Michiels. Zowel voor jong als oud is dit een project dat kan aanspreken. En voor de deelgemeente kan het een boost zijn, want nieuwe inwoners geven ook een extra dynamiek."





Optie

Vooraleer het project van start gaat, zullen de huidige gebouwen tegen de vlakte gaan. Via de ontwikkelaar kan er ook al een optie genomen worden op een van de appartementen. Meer informatie is verkrijgbaar op de website www.m-project.be. (BHT)