Benefiet voor Cuba brengt 527 euro op BHT

18 februari 2019

08u08 0 Brugge Dansvereniging Salsa de Brujas heeft met een dansnamiddag in TC Brughia 526 euro ingezameld voor Cuba.

De dansers trokken begin dit jaar nog met dertig leden op dansreis naar het Zuid-Amerikaanse land. Maar een dikke week na deze ervaring kregen ze het verschrikkelijke nieuws dat de stad Havana getroffen was door een tornado. De dansschool, waar ze een leuke tijd beleefden, zat er twee weken later nog altijd zonder elektriciteit. “Met het geld hopen we die mensen daar wat uit de nood te helpen. We zijn iedereen dankbaar die mee kwam dansen", zegt Filip Somers.