Benefiet voor Bruggeling in Cambodjaanse cel VRIENDEN DAVID CATRY: "IEDEREEN VERDIENT TWEEDE KANS" MATHIAS MARIËN

23 november 2018

02u28 0 Brugge De vrienden van David Catry, die in een Cambodjaanse cel zit, organiseren vanavond een benefietfuif om hem financieel te steunen. Catry kreeg levenslang voor drugssmokkel, maar hoopt in beroep op een mildere straf. "Natuurlijk verdient David een straf. Maar iedereen heeft recht op een tweede kans."

Feestzaal De Ravelingen in Heist is vanavond het decor voor 'BREAKOUT', de toepasselijke naam van de benefiet die de vrienden van David Catry (35) organiseren. Hun opzet is duidelijk: zoveel mogelijk geld inzamelen om de Bruggeling financieel te steunen. Catry zit dan ook in een penibele situatie. Begin januari werd hij op de internationale luchthaven van Cambodja betrapt met één kilogram cocaïne in zijn koffer. Aanvankelijk ontkende David zijn betrokkenheid, maar tijdens zijn proces ging hij toch over tot bekentenissen.





Graag geziene gast

De eenmalige misstap - Catry deed het omdat hem een som geld was beloofd - heeft echter vreselijke gevolgen. De plaatselijke rechtbank veroordeelde hem tot een levenslange celstraf in een Cambodjaanse cel.





Ondertussen zit de Bruggeling al ruim 10 maanden in de cel. De leefomstandigheden zijn er verre van ideaal. De plaatselijke gevangenissen zijn er een pak minder 'aangenaam' dan in ons land. Van privécellen of privacy is bijvoorbeeld geen sprake. Zijn vrienden in België steunen hem ondertussen al maandenlang met verschillende acties. "David is altijd een graag geziene gast geweest. Ook ná zijn vertrek richting Cambodja", zeggen zijn vrienden, die een vzw oprichtten om David te steunen.





Al 10.000 euro ingezameld

De vzw Fasap - afkorting voor 'Free as soon as possible - haalde de voorbije maanden al 10.000 euro bij elkaar. "Dat geld kwam bijna allemaal van donaties van vrienden, kennissen en sympathisanten. Groot of klein: alle beetjes helpen. We hebben ook truien verkocht met een opschrift om David te steunen", zeggen de bestuursleden van de vzw. Het ingezamelde geld werd vooral gebruikt om de advocaat van Catry te betalen. David zelf kreeg ook maandelijks een 'leefloon'. Zijn vrienden benadrukken dat ze, ondanks hun steun, absoluut tegen drugs zijn. "We keuren zijn daden dus zeker niet goed. Hij verdient een straf, maar tegelijk heeft iedereen recht op een tweede kans."





Het thuisfront probeert ondanks de afstand zoveel mogelijk contact te houden met David, voornamelijk via brieven of een tussenpersoon. De Bruggeling liet onlangs zelf weten hoe hij zich voelt. "Ik hou me sterk en ik blijf hoop hebben dankzij de mensen van de vzw die me maandelijks steunen om te overleven", klonk de boodschap. Met de benefietfuif hopen zijn vrienden om zoveel mogelijk mensen te bereiken. "De donaties komen voorlopig altijd uit dezelfde hoek. We hopen een breder publiek te vinden", verzekeren de organisatoren.





Iedereen is welkom vanaf 20 uur. David financieel steunen kan ook via het rekeningnummer van vzw Fasap: BE72 7310 4547 7716.