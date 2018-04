Bende die fietsen stal, riskeert celstraffen 26 april 2018

Vier leden van een bende uit het Brusselse riskeren celstraffen tussen 6 maanden en 18 maanden omdat ze op grote schaal in stations in heel Vlaanderen fietsen gingen stelen om daarna door te verkopen in Brussel. Hamza W., Iliass B. en Mohammed Z. daagden op, Omar M. liet verstek gaan.





"De 9 feiten waarvoor ze hier terecht staan zijn nog maar het topje van de ijsberg", schetste de procureur. "We weten dat ze in en rond tal van treinstations toeslaan en een voorkeur hebben voor duurdere fietsen: plooifietsen, mountainbikes en elektrische tweewielers. Ze verkopen die nadien door, puur uit winstbejag. Ik vraag een strenge straf."





De bende moet zich verantwoorden voor 9 fietsdiefstallen in het station van Brugge, waar ze op 5 november ook een iPhone stalen van een slapende treinreiziger. Vonnis op 15 mei. (JHM)