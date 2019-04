Belmundofestival focust op Spanje, Portugal en Italië Bart Huysentruyt

11 april 2019

22u16 0 Brugge Brugge maakt zich op voor het Belmundofestival, dat dit jaar in het teken staat van Portugal, Spanje en Italië.

Los van de vele boeiende muzikale voorstellingen, voorziet Cultuurcentrum Brugge een totaalbeleving met een wijndegustatie, een Portugese wandeling doorheen Brugge, een kookworkshop en een lezing over de Spaanse literatuur. Alle voorstellingen en activiteiten vinden midden mei plaats. Eén van de leukste voorstellingen wordt het optreden van Sandra Kim, Begir Memeti en Marco Z. Zij brengen het beste uit de Italiaanse top 100 op zondag 19 mei om 15 uur in de Stadsschouwburg. Alle info over het festival vind je op www.ccbrugge.be/belmundo.