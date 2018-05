Belgische topdiplomaat verdacht van spionage voor Russen: "Beetje te veel James Bond gespeeld" TT TTR MMB

11 mei 2018

14u50

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 0 Brugge Voor de rechtbank van Brugge staat de 63-jarige Oswald G. terecht. De geschorste diplomaat wordt ervan verdacht tijdens zijn carrière geheime en gevoelige informatie aan de Russen gelekt te hebben. In een afgeluisterd telefoongesprek hoorden speurders hem zeggen dat hij "wat te veel James Bond had gespeeld", zo klonk het in de rechtbank.

Oswald G. uit Brugge was jarenlang lid van de Belgische diplomatie en consul in onder andere de VS, India, Japan en Portugal. Maar zijn grote liefde is Rusland. Al vanaf de jaren 80 zou G. contact hebben gehad met de geheime dienst KGB en informatie hebben doorgespeeld die nuttig kon zijn voor het aanmaken van valse paspoorten en andere documenten.

G. zou vooral uitleg gegeven hebben over het aanvragen van de Belgische nationaliteit aan de zogenaamde N-lijn. Die zorgt immers voor valse documenten om het verhaal van een fictief persoon te ondersteunen. Zo wilde de andere beklaagde, de Rus Valeriy S., alles weten over de procedure om te kiezen voor de Belgische nationaliteit na een huwelijk met een Belg. Het openbaar ministerie merkte op dat de beklaagde sommige vragen zelf op het randje vond.

Maar de Bruggeling ontkent met klem dat hij hand- en spandiensten verleende aan de KGB of opvolger SVR. Zijn advocaat Luc Arnou wees er tijdens de zitting deze week op dat in het dossier geen enkel bewijs steekt van valse documenten die door zijn informatie zouden zijn opgemaakt.

Geld en wodka

Nochtans spaarde het federaal parket kosten noch moeite om het onderzoek te voeren. G. werd afgeluisterd en geobserveerd, er kwamen telefoontaps en huiszoekingen, en tijdens het onderzoek werd hij aan de leugendetector gehangen.

Daaruit moest blijken dat hij inderdaad spion was voor Rusland. Al vanaf 1985 zou hij geld, maar ook wodka ontvangen hebben in ruil voor informatie. Geheime lunches noteerde hij nooit in zijn agenda, en hij diende er ook nooit onkostennota's voor in. Voor het openbaar ministerie voldoende bewijs dat G. zich schuldig maakte aan illegale activiteiten. "Dit bewijst dat hij zich heel goed bewust was van het clandestiene karakter van zijn activiteiten", aldus federaal procureur Ann Fransen. "Tijdens een van zijn telefoongesprekken die we afluisterden, zei hij zelf dat hij wat te veel James Bond had gespeeld, maar dat elke diplomaat nu eenmaal een beetje spion moet zijn."

'Tijdens een van zijn telefoongesprekken die we afluisterden, zei hij zelf dat hij wat te veel James Bond had gespeeld' Federaal procureur Ann Fransen

"Wat leverde het op? Nougatbollen!"

De verdediging maakte brandhout van de vordering van het parket. "We stellen ons grote vragen bij het gevoerde onderzoek van de staatsveiligheid", haalde zijn advocaat echter aan. "De test met de leugendetector? Die had meer weg van een scène uit 'Temptation Island'. De vragen waren verschrikkelijk slecht opgesteld."

"De methodes waarmee het gerecht te werk ging waren erger dan degene waarvan sprake in dit dossier", aldus Arnou nog. "Non-events werden uitgewrongen als een dweil. En wat leverde dat op? Nougatbollen!"

Als lid van de Belgo-Russische vriendschapsvereniging nam G. ook deel aan culturele activiteiten. "Dienstbaarheid aan de burger heb ik altijd heel belangrijk gevonden, dat was mijn enige motief", zo luidde G.'s verweer.

Volgens Arnou had G. tijdens zijn carrière enkel antwoorden gegeven op op enkele juridische vraagstukken. "Met die vragen hadden ze naar gelijk welke Belgische advocaat kunnen stappen, daar heb je geen spion voor nodig."

Het parket wil G. veroordeeld zien voor deelname aan criminele activiteiten door het doorspelen van informatie aan Russische spionnen en vorder twee jaar gevangenisstraf met uitstel. Voor de Russische inlichtingenofficier vorderde het OM bij verstek vijf jaar effectieve gevangenisstraf.

De rechter doet uitspraak op 13 juni.