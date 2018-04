Belgica op zoek naar prehistorische nederzetting 13 april 2018

Het onderzoeksschip Belgica is afgelopen week vertrokken voor een eerste expeditie naar de prehistorische nederzetting van de Brown Bank. Vissers halen regelmatig fossiel botmateriaal op uit de Noordzee zoals menselijke botresten en prehistorische werktuigen.





Er woonden op die plaats dan ook mensen in de ijstijd.





Onderzoekers van de universiteiten van Bradford en Gent gaan, in samenwerking met het Vlaams Instituut voor de Zee (VLIZ) en met het onderzoeksschip Belgica dat wordt beheerd door het Koninklijk Belgisch Instituut voor Natuurwetenschappen (KBIN) in Brussel, een poging ondernemen om de oude landschappen die nu onder de zeebodem liggen, alsnog in kaart te brengen. In een tweede fase willen ze er doelgerichte boringen doen op zoek naar resten van menselijke bewoning.





De expeditie is gisteren gestart en duurt in eerste instantie tien dagen. Plek van het onderzoek is de Bruine Bank op 80 kilometer buiten de Nederlandse en 100 kilometer oostwaarts uit de Britse kust. (LBB)