Belfort van Brugge decor voor eerste Belgisch kampioenschap Risk Bart Huysentruyt

11 januari 2019

10u15 0 Brugge Bruggeling San Verrecas organiseert op zaterdag 2 maart in de stadshallen van het Belfort het Belgisch kampioenschap Risk.

Dat is het gekende strategische bordspel waarbij je een leger moet opbouwen, grenzen verdedigen en de wereld veroveren. Het is heel populair. “In Nederland houden ze al vijf jaar een nationaal kampioenschap”, vertelt San Verrecas. “Er doen vijfhonderd spelers aan mee. Toen ik dat hoorde, wilde ik dat ook in mijn eigen stad organiseren.” De Brugse stadshallen lenen er zich natuurlijk perfect toe. De deuren gaan al open om 9.30 uur ‘s ochtends. Een halfuur later wordt de teerling voor de eerste keer geworpen. De strijd begint vroeg, want kenners weten dat een spelletje Risk heel lang kan duren. “Op het tornooi gelden extra regels om de tijdsduur te beperken. Zo hebben spelers maar een beperkte tijd om na te denken over hun zetten.” Deelnemen aan het evenement kost tien euro.