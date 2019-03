Belangrijke invalsweg richting Brugge tot woensdag afgesloten tussen 8.30 en 16.30 uur MMB

25 maart 2019

16u50 0 Brugge Steenbruggebrug is nog tot woensdag onbereikbaar tussen 8.30 uur en 16.30 uur.

De Vlaamse Waterweg nv voert er herstellingswerken uit. Steenbruggebrug is één van de belangrijkste invalswegen van Brugge. Het was voor chauffeurs dan ook even opkijken toen ze maandagochtend voor de gesloten brug stonden. Omrijden was het enige alternatief. Ook de scheepvaart wordt gehinderd door de werken. Voor hen is er tussen 12 en 13 uur een slot voorzien waar de brug zal open staan, zodat ze kunnen passeren. Als alles vlot verloopt is het einde van de werken woensdagavond achter de rug.