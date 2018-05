Bekijk 't Zand vanop 50 (!) meter hoog 05 mei 2018

02u35 0

Nog voor het nieuwe 't Zand officieel open gaat op 16 juli, krijgt iedereen de kans om zondag al een kijkje te komen nemen.





Aannemer Aswebo (Willemen Groep) voorziet daarbij in een sky-watch die bezoekers tot op een hoogte van meer dan 50 meter brengt. Van daaruit kunnen ze genieten van een uitzicht op de werf en over de hele stad. Wie een beetje zoekt, vindt hoog in de lucht nog enkele andere referentiewerken van Aswebo, zoals de balkonrotonde aan het station, de N31 en de vorig jaar in gebruik genomen A11-autosnelweg die Brugge met Westkapelle verbindt. De sky-watch zal te midden van 't Zand opgesteld staan en heeft een capaciteit van 240 personen per uur. De stoelen uitgerust met een gordelsysteem garanderen de veiligheid. De eerste 3.000 bezoekers aan Open Werf 't Zand krijgen een bonnetje ter waarde van 2 euro, dat vervolgens bij de omliggende horecazaken kan worden ingeruild voor een drankje.