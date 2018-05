Beker voor meest verkeersveilige school OLVA DE MEERSEN SCOORT MET 20 METER LANG PLOOIBOEK

01 juni 2018

02u36 0 Brugge OLVA De Meersen in Assebroek mag zich officieel de meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen noemen. Dat heeft ze onder andere te danken aan een 20 meter lang plooiboek voor kinderen, waar de school al 10 jaar aan werkt.

Een beker en certificaat uit handen van gouverneur Carl Decaluwé waren al leuk, maar wat de uitreiking voor de kinderen écht onvergetelijk maakte, was het bezoek van de mascotte van Bellewaerde. De 270 leerlingen beleefden de middag van hun leven toen OLVA officieel werd uitgekozen als meest verkeersveilige school van West-Vlaanderen. "Het is dan ook een hele eer en de beloning voor jarenlange inspanningen", glundert directeur Karel Scherpereel.





Een van de opmerkelijkste initiatieven van OLVA De Meersen is een plooiboek van ruim twintig meter lang. "Het boek is een werk van heel lange adem", glimlacht Scherpereel. Een uitspraak die zeker niet overdreven is, als je weet dat de school er al tien jaar mee bezig is. Het resultaat is indrukwekkend. Eenmaal uitgeplooid is het verkeersboek twintig meter lang en ruim zestig centimeter hoog. "Elk jaar voegden we enkele bladzijden toe. Het eindresultaat mag er zijn", klinkt het enthousiast. De inhoud gaat logischerwijs over verkeer. Op een speelse manier leren de kinderen, vanaf de kleuterklas, de verkeersborden kennen. Ook hun eigen tekeningen zitten erin verwerkt. "Gouverneur Carl Decaluwé was zo hard onder de indruk dat hij de mogelijkheid wil bekijken om het werk op de markt te brengen", zegt Karel Scherpereel. De insteek: verkeersveiligheid voor kinderen door kinderen. Het belang van verkeersveiligheid in OLVA De Meersen wordt al meteen duidelijk van in de kleuterklas, waar de kindjes een loopfietsexamen moeten afwerken. Stoppen, rondkijken... Het komt al bij de allerkleinsten aan bod. De ouders zijn enthousiast en startten zelfs een eigen raad voor verkeersveiligheid rond en binnen de schoolmuren.





Fluohesje verplicht

"Eigenlijk is de titel 'meest verkeersveilige school' niet volledig de juiste benaming voor wat we doen", gaat de directeur verder. "Het is vooral een bekroning voor de manier waarop we de verkeersregels aan onze leerlingen proberen over te brengen én onze inzet om preventieve maatregelen te nemen." Zo moeten de leerlingen die met de fiets of te voet naar school komen, verplicht een fluohesje dragen. Doen ze dat niet, worden ze op de vingers getikt. Op die manier is het 'niet cool' om géén fluohesje te dragen. Ook de leerkrachten worden quasi verplicht een opleiding tot gemachtigd opzichter te volgen. Er is dan ook altijd begeleiding aan de drukke Astridlaan. "We maken van verkeersveiligheid een topprioriteit. Dat is altijd zo geweest en zal ook zo blijven. Het is niet omdat we een prijs wonnen, dat we nu op onze lauweren gaan rusten", aldus Karel Scherpereel.