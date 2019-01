Bejaarde vrouw bestolen door knuffeltruc: politie kan daders snel klissen Mathias Mariën

20 januari 2019

16u45 0 Brugge De politie van Blankenberge heeft twee mannen geklist die vlak voordien een bejaarde vrouw van haar portefeuille hadden beroofd. “Ze maakten gebruik van de knuffeltruc. We roepen iedereen nogmaals op om niet zomaar knuffels van vreemden toe te laten”, zegt politiewoordvoerder Philip Denoyette.

De feiten dateren van vrijdagochtend toen een bejaarde vrouw, een tachtiger, werd benaderd op het Koning Leopold III-plein in Blankenberge. Ze had daar net halt gehouden om haar boodschappen te herschikken, toen ze werd benaderd door twee mannen. “Eén van de daders vroeg hoe ze de tram konden nemen richting Oostende. De vrouw toonde de weg, waarna ze een knuffel kreeg als wijze van dank. Op dat moment nam de tweede persoon de portefeuille uit haar handtas", zegt Philip Denoyette. De vrouw ontdekte onmiddellijk dat haar portefeuille gestolen was omdat haar handtas open stond. Door haar geroep werden omstaanders verwittigd. Een politiepatrouille was in de buurt en startte onmiddellijk een zoekactie. Korte tijd later kon het duo geklist en gearresteerd worden.

Winkeldiefstal

De twee bleken ook nog winkeldiefstallen in de Kerkstraat in Blankenberge gepleegd te hebben. Beide mannen werden dit weekend nog voor de onderzoeksrechter geleid. Deze besloot beide mannen aan te houden. De feiten werden ook door de observatiecamera op het Koning Leopold III-plein gefilmd, waardoor er duidelijke bewijzen zijn tegen de mannen. “De knuffeltruc is een veel gebruikt techniek, vooral bij oudere mensen. Daarom roepen we langs deze weg op om familie en vrienden te waarschuwen voor dergelijke praktijken. Laat je nooit door een vreemde knuffelen”, laat de politie nog weten.