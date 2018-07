Beha op overschot? Hang hem in de bomen 17 juli 2018

De kunstinstallatie Femmes Libérées langs 't Vaartje in Lissewege trekt de aandacht. Zo'n veertig beha's zijn er opgehangen aan bomen.





Met de installatie wil Ingrid Vandamme, bezieler van 't Vaartje, 50 jaar vrouwenrechten onderstrepen. "Ik vraag de dames die hier op bezoek komen om een beha mee te brengen. Die wordt dan opgehangen in een boom of kooi", zegt Ingrid Vandamme. "Door het ophangen van de beha aan de kapstok tonen vrouwen hun respect voor de acties van 50 jaar geleden. Dit doet vele dames eens filosoferen. Groepjes dames blijven vaak even langer bij de kunstinstallatie hangen en het doet hen stilstaan bij hun positie."





(BHT)