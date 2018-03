Beeldengroep 't Zand verhuist (bijna zeker) naar Albert I-park 24 maart 2018

De beeldengroep die jarenlang met de fontein het zicht op 't Zand heeft bepaald, keert zo goed als zeker terug: naar de rei in het Koning Albert I-park.

Daar was de voorbije maanden twijfel over, nadat Livia Canestraro - die de beeldengroep samen met echtgenoot Stefaan Depuydt ontwierp - niet akkoord ging met een verhuis. Maar volgens haar zoon Frederik Depuydt is er wel bereidheid om mee te werken. "De grootste bezorgdheid is dat het kunstwerk niet in zijn geheel teruggeplaatst zou worden op de nieuwe locatie", zegt hij. "Als dat wel het geval is en de beeldengroep correct kan geplaatst worden, willen we zeker meewerken aan een verhuis." Depuydt dringt wel aan op een overleg met het stadsbestuur. "We zijn ontgoocheld over de manier waarop dit is aangepakt. Ik hoop dat we snel rond de tafel kunnen zitten om de discussie af te ronden. Het zou mooi zijn dat het kunstwerk op zijn minst in Brugge blijft en daar een prominente plaats krijgt." Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) is het nog altijd de bedoeling om de beeldengroep te verhuizen. Nu ligt het werk immers in verscheidene stukken opgeslagen. "Het project van de waterpartij met de beeldengroep is eigenlijk een idee van de Bruggelingen zelf. Zij hebben het Koning Albert I-park als nieuwe locatie aangeduid. Het zou de kers op de taart zijn, als de beeldengroep daar een tweede leven zou krijgen. Of we dat nog gerealiseerd krijgen tegen de zomer? Mogelijk niet, maar we vragen de aannemer om plaats te voorzien om de beeldengroep te integreren, ook al is dat een paar maanden later." (BHT)