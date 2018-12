Bedrijvenzone dol op foodtruck van Brigitte Voor een snelle hap kan je sinds kort terecht in S’mickles Bart Huysentruyt

06 december 2018

15u26 2

Pal in de bedrijvenzone Blauwe Toren is de foodtruck S’mickles sinds kort de favoriete eettent van veel werknemers. Bij Brigitte Goyvaerts kan je terecht voor frietjes, pasta of pulled pork. Dat is de specialiteit van het huis. “Ik wilde nog iets in de horeca doen, maar dan op een trager tempo”, vertelt de uitbaatster.

Al voor 12 uur warmen de vuren van foodtruck S’mickles op. Brigitte Goyvaerts roert er sinds een paar maanden in de potten. In de zomer heeft ze er een vaste standplaats gevonden op een privéterrein langs de Blankenbergse Steenweg. Ze betaalt huurgeld aan het bedrijf én 5.000 euro standgeld aan de stad. “Veel geld”, vindt ze. “Daar moet ik veel hamburgers voor verkopen. Ik heb een brief geschreven naar de stad om vermindering te vragen. Wie ijsjes verkoopt in de toeristische stadskern betaalt bijna vijf keer minder.”

De uitbaatster verliest er haar goed humeur niet bij. Ze kent de horeca door en door. Jarenlang baatte ze met haar man een goed draaiend restaurant in Muizen bij Mechelen uit. “Op tien minuutjes van de zoo van Planckendael. Dat kent iedereen”, lacht ze. “We hebben ons restaurant gesloten en zijn naar Knokke-Heist verhuisd. Maar ik voelde me te jong om al van het pensioen te genieten. Iets beginnen in Brugge lag voor de hand. Ik ben verliefd op de stad en kwam hier al minstens één keer per week. Ik zocht iets waar ik mijn eigen tempo konden bepalen. Geen weekend- of avondwerk meer.”

Ze besloot samen met haar broer een foodtruck te starten, specifiek gericht op werknemers op bedrijventerreinen. In Brugge staan ze net naast Brico, waar al zeventig mensen werken. “Het zijn vaak vaste klanten geworden bij ons”, zegt Brigitte. “We hebben gekozen voor maaltijden die je snel kan eten, zowel bij ons aan de picknicktafel, in de wagen of aan het bureau. Dat gaat van verse frietjes, tot een hamburger, verse soep of de pasta van de dag. We verversen ons aanbod heel regelmatig om ons vast cliënteel aan ons te binden en te verrassen.”

Specialiteit van het huis is de zelfgegaarde pulled pork. Dat krijg je in een broodje of met frieten geserveerd. Pulled pork is varkensvlees dat gedurende een langere tijd bij een lage temperatuur wordt gebraden. Het is een typisch Amerikaans gerecht. “We verkopen het gerecht als zoete broodjes. Mensen kennen het vaak niet en proberen het uit.” Dirk Willems is zo’n vaste bezoeker. “Ik hou het dit keer op frietjes met stoverij, maar de pulled pork is zeker een aanrader. Ik heb het door Brigitte leren eten.” De chauffeur reist Europa rond, maar als hij in Brugge is, dan komt hij naar S’mickles. “Ik heb overal mijn adresjes en dit is zeker één van mijn favorietjes.”

Als het van Brigitte afhangt, dan blijft ze de komende jaren gewoon staan op deze locatie. “Het verkeer is druk en het is misschien niet het mooiste plekje van Brugge, maar ik sta hier graag. Ik be graag onder de mensen.”

S’mickles is elke werkdag open van 11 tot 15 uur, op zaterdag van 11.30 tot 14.30 uur.