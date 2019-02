Bedrijven krijgen inspraak bij aanleg fietspad in Kolvestraat Bart Huysentruyt

19 februari 2019

15u24 0 Brugge In de gebouwen van IVBO in Brugge zijn bedrijven uit de zone Pathoekeweg uitgenodigd om hun mening te geven over het toekomstig fietspad in de Kolvestraat in het industriedomein.

De verbinding van de Kolvestraat met de Blankenbergse Steenweg is een stap in de realisatie van veilige fietsverbindingen. “De aanleg van het fietspad zal een impact hebben op de bedrijven en hun werknemers”, zegt schepen van Openbaar Domein Mercedes Van Volcem (Open Vld Plus). “Hier en daar zijn aanpassingen nodig. We doen dit graag in overleg met de betrokken partijen.” Er ligt al een ontwerp op tafel, waarover de stad de mening van de ondernemers wil horen. “Pas daarna zullen we beslissen hoe het fietspad het best aangelegd wordt.” De inspraakvergadering is vanavond om 19.30 uur.