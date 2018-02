Bedrijf ontruimd na melding van sterke gasgeur 01 februari 2018

02u35 0 Brugge Het logistiek dienstenbedrijf 2XL langs de Zeebruggelaan in Zeebrugge is gisterenochtend geëvacueerd nadat er verschillende meldingen uit de omgeving waren van een sterke gasgeur.

De hulpdiensten kwamen ter plaatse, waarna de directie meteen besloot het personeel uit voorzorg te evacueren. Op dat moment waren een tiental mensen aan het werk. Ook een ambulance en de MUG-helikopter kwamen uit voorzorg ter plaatse. De brandweer controleerde het volledige gebouw, maar kon geen effectieve aanwezigheid van gas waarnemen. Het is nog steeds onduidelijk waar de sterke gasgeur vandaan kwam. Het is des te opvallender omdat er verschillende gelijkaardige meldingen op diverse plaatsen in de buurt binnenstroomden. Mogelijk speelde de wind daar een belangrijke rol in door de geur te verspreiden. Maar waar de gasgeur uiteindelijk vandaan kwam, is een raadsel. Bij Eandis laten ze alvast weten dat er van een echt gaslek in de buurt geen sprake was. Na een uurtje kon de rust in en rond het bedrijf weerkeren. (MMB)