Beau Séjour II speelt zich af in Zeebrugge Bart Huysentruyt

20 februari 2019

09u33 0 Brugge Het tweede seizoen van fictiereeks Beau ­Séjour speelt zich af in Zeebrugge.

De eerste reeks, een groot televisiesucces op Eén, speelde zich nog af in Limburg. Zeebrugge vormt het decor voor de tweede serie, waarin dit keer geen hotel, maar een zeilboot de plaats delict zou zijn. Het Brugse stadsbestuur bevestigt dat de opnames dit voorjaar van start gaan en de reeks in het najaar van 2020 op Eén te zien is. Veel meer details wil de stad niet kwijt. Wel wil Brugge de gelegenheid aangrijpen om promotie te voeren. Het verhaal van Beau Séjour II draait rond Maurice, een ex-militair die zijn eigen dode ­lichaam ziet hangen aan de mast van zijn zeilboot. Hij gelooft niet in zelfdoding en trekt op onderzoek uit.