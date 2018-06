Basisschool Mozaïek erkend door Apple 05 juni 2018

Basisschool Mozaïek is sinds jaar en dag voortrekker in Vlaanderen als het komt op iPad-technologie te integreren in het leerproces.





Apple daagde het voltallige leerkrachtenteam uit de Apple Teacher Challenge aan te gaan. Er moesten 8 badges behaald worden. Het lerarenkorps kreeg tijd tot 31 augustus om die te behalen, maar dankzij hun doorgedreven kennis klaarden ze de klus in niet minder dan twee weken en haalden zij de felbegeerde titel binnen.





(PROOT)