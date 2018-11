Basisschool Manitoba voor één dag luchthaven 09 november 2018

Basisschool Manitoba is voor een dag omgetoverd tot luchthaven. Met hun reispas in de hand werden de bezoekers doorheen de 'security' geloodst om daarna te vertrekken op een heuse wereldreis doorheen de school. De leerlingen toonden vol enthousiasme wat ze twee weken lang leerden over een bepaald land. Elk kind kon zijn of haar talent kwijt in workshops, tentoonstellingen, degustaties, filmpjes, audiogidsen, een quiz en spelletjes. Op het podium waren er ook liveoptredens met Griekse dans, Afrikaanse liederen, Indische dans en een adembenemende sessie capoeira, allemaal gepresenteerd door airhostessen.