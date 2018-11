Basisschool Manitoba leest 1.591 euro bij elkaar voor Rode Neuzen 30 november 2018

02u25 0 Brugge De leerlingen van basisschool Manitoba in Sint-Andries hebben maar liefst 1.591 euro ingezameld tijdens hun leesmarathon.

Een week lang zaten ze met hun neuzen in de boeken en lieten ze zich sponsoren om te lezen en voor te lezen. De opbrengst is voor Rode Neuzendag. Directeur Wenny Gurdebeke noemt de actie een groot succes om drie redenen: "Niet alleen heeft het lezen veel geld opgebracht, de leerlingen blijven na de actie vragen of ze tijdens de speeltijden mogen lezen", zegt ze. "Ik stel vast dat we niet enkel een Rode Neuzenschool zijn door geld te schenken. Onze leerlingen willen echt dat iedereen hier gelukkig is. Ze zeggen neen tegen pesten, troosten elkaar als ze het moeilijk hebben en willen er voor elkaar zijn." (BHT)