Basisschool Het Kleurenpalet krijgt cheque van 5.000 euro 01 juni 2018

De provincie West-Vlaanderen reikte in het kader van de 'Mos duurzame scholen, straffe scholen', de 150ste subsidie voor Natuur op School uit aan de vrije basisschool Het Kleurenpalet in de Groenestraat. Het volledige leerkrachtenteam kreeg vorming over het belang van buiten spelen voor kinderen en over het inschakelen van de buitenruimte in de lessen. Met de hulp van enkele ouders maakten ze van een verwaarloosd stukje grond een biodivers stukje natuur om in te ravotten.





(PROOT)