Basisschool De Zonnetuin in diepe rouw na overlijden juf Isabelle (47): “Woorden schieten tekort” Kleuterjuf verloor dinsdagochtend strijd tegen kanker Mathias Mariën

29 januari 2019

18u45 0 Brugge Basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis is in diepe rouw na het overlijden van hun kleuterjuf Isabelle Van Acker (47). De vrouw verloor dinsdagochtend de strijd tegen kanker. “Woorden schieten tekort om ons verlies uit te drukken”, zegt schooldirecteur Nathalie Clerckx.

“Veel te vroeg moesten we afscheid nemen van onze collega Isabelle Van Acker, juf van de oranje klas in de Zonnetuin. Onze gedachten gaan in de eerste plaats uit naar haar dochter Leonie Bruneel uit het eerste leerjaar, haar pluskinderen Miguel en Melissa en naar haar familie.” De directie van basisschool De Zonnetuin in Sint-Kruis probeert het verdriet van het overlijden van hun geliefde kleuterjuf een plaats te geven. De 47-jarige vrouw was al 25 jaar in dienst bij de school en was er uitgegroeid tot een vaste waarde en steunpilaar. De kleuterjuf vocht al een jaar tegen kanker, maar begon in september toch vol goede moed aan het nieuwe schooljaar. Na de krokusvakantie moest ze echter noodgedwongen thuisblijven. Binnen de schoolmuren was ze niet alleen erg geliefd bij de kinderen, ook de collega’s droegen haar op handen.

Rouwhoekje

“Isabelle was op de eerste plaats juf van het eerste kleuter, maar daarnaast ook jarenlang de drijvende kracht achter het organiseren van de teambuilding en het grootouderfeest. Haar groene vingers gebruikte ze om ons tuintje op school te verzorgen en om bloemstukjes te maken voor verschillende gelegenheden”, zegt schooldirecteur Nathalie Clerckx. “Woorden schieten tekort om ons verlies uit te drukken. We wensen alle vrienden en familieleden heel veel sterkte toe in deze moeilijke tijd." In de school is een rouwhoekje opgesteld met foto’s van Isabelle. De leerlingen krijgen er de kans om tekeningen neer te leggen.