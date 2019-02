Baseball maakt comeback in Brugge Bart Huysentruyt

20 februari 2019

09u24 0 Brugge Baseball kent sinds een heropleving in Brugge. De vereniging Brugge Braves neemt na twintig jaar een nieuwe start.

Ze verdween eind de jaren ’90 van het toneel. “Exact twintig jaar later is er opnieuw een stabiele sportieve werking, met regelmatige trainingen, aangepaste infrastructuur en binnenkort een eerste tornooi met minstens vijftien teams”, zegt initiatiefnemer Erwin Warrinnier. De club werd opgericht in 1989. Twee jaar later was de club voldoende gegroeid om te starten in de laagste klasse van de competitie, de vierde afdeling. De ambitie steeg met de jaren en het sportieve niveau volgde. In vier jaar tijd stegen ze nog twee niveaus, maar na tien jaar eindigde het sportieve avontuur door een tekort aan jeugd en leden.

“In mei 2017 begon het opnieuw te kriebelen en zijn we weer opgestart”, zegt Warrinnier. “Er werden eerste trainingen opgezet en leden geworven.” En nu wil de club ook een vaste stek in Brugge. “We hebben de infrastructuur op domein Gulden Kamer geschikt gemaakt voor baseball”, zegt schepen van Sport Franky Demon (CD&V). “Zo werd er een omheining geplaatst en is er de mogelijkheid om aan de hoekvlag een honk te bevestigen. Hierdoor wordt er een polyvalent veld gecreëerd waarop zowel voetbal, cricket als baseball gespeeld kan worden. Verder zijn er twee slagkooien aanwezig zodat de trainingen op een veilige manier kunnen verlopen.” De club wil met het Brugse Mettentornooi op zaterdag 23 maart hun aangepaste veld inwijden, meer naamsbekendheid genereren en de naburige ploegen leren kennen.