Bank ontruimd voor vermeend gaslek 04 mei 2018

In de Vlamingstraat in Brugge heeft de gasdetectie-installatie van BNP Paribas Fortis gisterochtend rond 11 uur een vermeend lek gesignaleerd.





De procedure is dat er meteen een evacuatie van het gebouw wordt gestart, wat ook gebeurde. De politie en brandweer kwamen daarop ter plaatse om een grondige controle uit te voeren. Van een gaslek bleek uiteindelijk geen sprake te zijn.





De oorzaak van het alarm was een defect aan een technische installatie. Een technicus zal ter plaatse komen om dat euvel zo snel mogelijk te verhelpen. Concreet gevaar was er nooit. De 25 geëvacueerde mensen konden na ruim een kwartier opnieuw de gebouwen binnen. De hinder bleef zo alles bij elkaar beperkt. (MMB)