Bandensporen op 't Zand? "Die verdwijnen vanzelf" 05 september 2018

Veel Bruggelingen hebben de afgelopen dagen bandensporen opgemerkt tijdens hun wandeling over het nieuwe Zand. Op het plein, dat nog maar pas is afgewerkt, zie je inderdaad al sporen van werfwagens of andere voertuigen. Die reden de afgelopen weken wel vaker over het plein, want voor veel bestuurders is de verkeerscirculatie nog niet helemaal duidelijk. Volgens burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) moeten de inwoners zich geen zorgen maken. "Er ligt nog een beschermlaag op de nieuwe tegels, net zoals bij nieuwe terrastegels in de tuin. Op die beschermlaag zijn bandensporen nog duidelijk zichtbaar. Het is de bedoeling dat die laag de komende tijd wat afgewreven wordt. Ook door het intens gebruik zal zo de echte tegel, die kleurrijker is dan de huidige grijze, veel meer tevoorschijn komen. Dan pas zal 't Zand zijn ware gelaat tonen. Nog even geduld." (BHT)