Band Pete Doherty herdenkt Hendrik Van Dale (21) 29 januari 2018

02u24 0 Brugge De bekende Britse rockband The Libertines, van zanger Pete Doherty, organiseert een veiling ter nagedachtenis van Hendrik Van Dale (21) uit Knokke.

De jonge muzikant kwam begin 2017 om het leven bij een ongeval in Brugge.





Hendrik was zelf vaak bezig met goede doelen en maakte enkele jaren geleden al zijn testament op, waarin enkele goede doelen stonden vermeld. Dat is ook de band van frontman Pete Doherty - waarvan Hendrik een graag geziene fan was - niet ontgaan. Op hun website veilen ze een kunstwerk en hebben ze lovende woorden voor Hendrik. "Hij bracht meer dan een sprankeltje vreugde in de levens van iedereen die hem kende. Hij was als familie", klinkt het op de site van The Libertines. De opbrengst gaat integraal naar een van de goede doelen die Hendrik eerder uitkoos. Meer info is terug te vinden op www.thelibertines.com. (MMB)