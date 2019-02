Bakker met handen in het haar: “Al vier keer deuren moeten sluiten door werken Eandis. Maar er gebeurt telkens niks” Bart Huysentruyt

06 februari 2019

18u05 0 Brugge Werken van Eandis aan het begin van de Gistelse Steenweg drijven de handelaars in de buurt tot wanhoop. Bakker Stefan Vandaele van De Broodsmid sloot al vier woensdagen de deuren omdat de elektriciteit werd afgesloten, maar telkens werd die dag niét verdergewerkt. “Om gek van te worden", zucht hij.

Nutbeheerder Eandis heeft sinds het begin van het jaar een werfput gegraven langs de Gistelse Steenweg, in het stuk tussen de Phare de Vie en bakkerij De Broodsmid. Het voetpad is er opengebroken voor de aanleg van een aantal nieuwe elektriciteitskabels voor een appartementsgebouw. Maar de werken slepen aan. Sinds de put er gegraven is, werd er amper verdergewerkt. Op de bijhorende borden staat geschreven dat ze nog minstens tot 11 februari zullen duren. De handelaars snappen er niks van. Ze kregen al drie keer een brief in de bus dat er op de woensdag die volgde, zou gewerkt worden en dat de elektriciteit op die dagen afgesloten kon worden. Bakker Stefan Vandaele van De Broodsmid anticipeerde telkens en verwittigde zijn klanten dat hij die dagen niet geopend zou zijn. “Ik heb immers, net als iedereen, elektriciteit nodig om te kunnen werken. Telkens we de mededeling kregen dat er gewerkt zou worden, hebben we de klanten verwittigd en gemeld dat we die dag niet open zouden zijn.”

Moedeloos

Maar in de praktijk liet Eandis telkens een dag op voorhand weten dat er toch niet gewerkt zou worden. Bakker Stefan kon op die manier zijn klanten niet meer tijdig verwittigen. Ook gisteren werd de elektriciteit weer afgesloten, maar werd er niet verdergewerkt. “Om moedeloos van te worden", zegt hij. “Ook de klanten klagen, én terecht. Ze raken deze situatie ook beu, omdat hun bakker al een paar woensdagen na elkaar niet geopend is. En we hebben al onze sluitingsdagen op maandag en dinsdag.” Ook Kevin Coudeville en Liselotte D’Hoore van slagerij De Smedenpoort ondervinden hinder. “De communicatie van Eandis laat te wensen over. We begrijpen dat er werken moeten gebeuren, maar er wordt weinig rekening gehouden met de lokale handelaar. We hebben trouwens moeite om de juiste diensten te bereiken als we informatie willen.”

Distributiecabine

Bij Eandis zijn ze zich bewust van het probleem. “We zijn in Brugge bezig met het aansluiten van kabels aan een nieuwe distributiecabine. Het winterweer heeft het schema wat overhoop gegooid. We zijn heel erg afhankelijk van de weersomstandigheden", zegt woordvoerder David Callens. “Volgens het schema wordt er volgende week donderdag gewerkt. We hopen dit zo snel mogelijk af te ronden en excuseren ons voor het ongemak.”